Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Chieti: ci sono 3 vittime (Di lunedì 21 dicembre 2020) sono tre le vittime di un'Esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. La fabbrica coinvolta è una azienda in Contrada Termini: si tratta della Esplodenti Sabino, che tra le altre cose smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche effettuate dagli artificieri. La notizia è stata confermata anche dal sindaco Filippo Marinucci che è sul posto. La ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto. La Esplodenti a quanto si sa ha circa un centinaio di dipendenti.

