DIRETTA SLALOM ALTA BADIA/ Video streaming Rai: in pista per la 2^ manche! (Di lunedì 21 dicembre 2020) DIRETTA SLALOM ALTA BADIA streaming Video Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci maschile (oggi lunedì 21 dicembre). Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)Rai: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci maschile (oggi lunedì 21 dicembre).

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00 Alex Vinatzer al comando - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia in DIRETTA: comanda Alex Vinatzer! Seconda manche alle 13.00 - #alpino #Slalom… - RaiSport : Coppa del Mondo di #Sci Slalom Maschile #altabadia Prima manche ? 10:00 - Seconda Manche ? 13:00 Segui la diretta… - maxblardone : ?? diretta @RaiSport dalle 09:30 ?slalom maschile @SWCAltaBadia ? vi aspetto!! #maxblardone #startlist #sci - zazoomblog : Slalom maschile Alta Badia 2020 oggi in tv: orario canale e diretta streaming - #Slalom #maschile #Badia #orario -