Coronavirus: "Con la variante inglese mascherina e distanziamento ancora per un anno"

La variante inglese del Coronavirus ha già messo in allerta il nostro Paese. Gli esperti cercano di rassicurare ma ammettono che dovremo abituarci a mascherina e distanziamento sociale almeno per un altro anno. Se il Coronavirus già ha messo in ginocchio l'Italia – sotto il profilo economico non meno che sotto quello sanitario – il L'articolo proviene da Leggilo.org.

