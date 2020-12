Buone notizie per Alex Zanardi: l’ex pilota sta migliorando e fa ok con le dita (Di lunedì 21 dicembre 2020) Buone notizie per Alex Zanardi che sta facendo enormi progressi. La sua forza e la voglia di vivere stanno migliorando le sue condizioni di salute. Non solo sente e vede , ma riconosce la moglie, forza campione! La grinta del campione c’è tutta in Alex Zanardi. Ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Padova sta meglio: “Vede, sente e fa “ok” con il pollice”. Il campione dal 21 novembre scorso si trova nel reparto di neurochirurgia di Padova. La sua battaglia per la vita è cominciata lo scorso 19 giugno. A causa di un incidente con la sua handbike, Alex Zanardi è stato ricoverato nell’ospedale di Siena. Le sue condizioni erano sembrate senza speranza. Dalla terapia intensiva toscana è stato ricoverato al San Raffaele di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)perche sta facendo enormi progressi. La sua forza e la voglia di vivere stannole sue condizioni di salute. Non solo sente e vede , ma riconosce la moglie, forza campione! La grinta del campione c’è tutta in. Ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Padova sta meglio: “Vede, sente e fa “ok” con il pollice”. Il campione dal 21 novembre scorso si trova nel reparto di neurochirurgia di Padova. La sua battaglia per la vita è cominciata lo scorso 19 giugno. A causa di un incidente con la sua handbike,è stato ricoverato nell’ospedale di Siena. Le sue condizioni erano sembrate senza speranza. Dalla terapia intensiva toscana è stato ricoverato al San Raffaele di ...

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie Buone notizie da Basilea, Petretta sta meglio RSI.ch Informazione Dopo 3 anni si è conclusa la battaglia legale contro la Clinica Pierangeli

"E' stata una bella sfida», commenta l'avvocato Marini Misterioso, «un caso giuridicamente complesso dal cui buon esito spero il mio cliente possa trarre la serenità economica necessaria ad affrontare ...

Tumori del sangue, le novità dall’Ash: sopravvivenza in aumento e meno ricoveri

I risultati di alcuni stud presentati al Congresso della Società Americana di Ematologia: risultati tre volte superiori a quelli attesi in pazienti con ...

