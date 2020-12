Adriana Volpe in crisi col marito, lui resta in Svizzera (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sguardo sorridente e piglio deciso, Adriana Volpe appare soddisfatta della sua nuova vita a Milano. Si è trasferita qui da Roma con la figlia Gisele per condurre su Tv8 Ogni mattina, un programma tutto suo che le sta regalando grandi soddisfazioni, anche se gli ascolti stentano a decollare. Invece è la vita privata della presentatrice trentina a scricchiolare, nonostante lei faccia buon viso a cattivo gioco. Suo marito Roberto Parli vive sempre lontano da lei, in Svizzera, e tra loro i rapporti non sono certo idilliaci in questo momento. «Trasferirmi da lui? Non se ne parla» L’imprenditore pubblica con orgoglio le immagini della figlia che definisce il suo «unico grande amore». Della moglie, invece, nessuna traccia: mai una foto, mai una dedica romantica. Semmai qualche frase sibillina tipo: «Sarebbe il momento giusto ... Leggi su aciclico (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sguardo sorridente e piglio deciso,appare soddisfatta della sua nuova vita a Milano. Si è trasferita qui da Roma con la figlia Gisele per condurre su Tv8 Ogni mattina, un programma tutto suo che le sta regalando grandi soddisfazioni, anche se gli ascolti stentano a decollare. Invece è la vita privata della presentatrice trentina a scricchiolare, nonostante lei faccia buon viso a cattivo gioco. SuoRoberto Parli vive sempre lontano da lei, in, e tra loro i rapporti non sono certo idilliaci in questo momento. «Trasferirmi da lui? Non se ne parla» L’imprenditore pubblica con orgoglio le immagini della figlia che definisce il suo «unico grande amore». Della moglie, invece, nessuna traccia: mai una foto, mai una dedica romantica. Semmai qualche frase sibillina tipo: «Sarebbe il momento giusto ...

