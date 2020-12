Verona-Inter: formazioni e dove vederla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mercoledì 23 Dicembre 2020 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si disputerà la partita Verona-Inter di Serie A. Il Verona si trova all’ottavo posto con 20 punti, e arriva da una striscia altalenante con una vittoria con l’Atalanta e un pareggio con il Cagliari. Poi ha vinto con il Lazio e ha perso con la Sampdoria. Infine ha pareggiato con la Fiorentina. L’Inter invece si trova al secondo posto con 30 punti, e arriva da una striscia positiva con una vittoria con il Bologna e un pareggio con lo Shakhtar. Poi sono arrivate tre vittorie consecutive con Cagliari, Napoli e Spezia. Verona-Inter: quali saranno le probabili formazioni? Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter, Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco, Lazovic, Zaccagni, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mercoledì 23 Dicembre 2020 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si disputerà la partitadi Serie A. Ilsi trova all’ottavo posto con 20 punti, e arriva da una striscia altalenante con una vittoria con l’Atalanta e un pareggio con il Cagliari. Poi ha vinto con il Lazio e ha perso con la Sampdoria. Infine ha pareggiato con la Fiorentina. L’invece si trova al secondo posto con 30 punti, e arriva da una striscia positiva con una vittoria con il Bologna e un pareggio con lo Shakhtar. Poi sono arrivate tre vittorie consecutive con Cagliari, Napoli e Spezia.: quali saranno le probabili(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter, Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco, Lazovic, Zaccagni, ...

