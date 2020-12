Tredicesima decurtata fino all’80% per i lavoratori in cig-covid (Di domenica 20 dicembre 2020) Brutte sorprese per i lavoratori: la ‘Cassa integrazione covid’ farà perdere a milioni di dipendenti i quattro quinti degli importi della Tredicesima mensilità. Con la Cig-covid, le tredicesime saranno tagliate, nei loro importi, fino all’80%: il contributo orario di 4 euro, pagato dall’Inps, ingloba, infatti, anche il rateo della retribuzione di Natale. Brutte sorprese, dunque, Leggi su 2anews (Di domenica 20 dicembre 2020) Brutte sorprese per i: la ‘Cassa integrazione’ farà perdere a milioni di dipendenti i quattro quinti degli importi dellamensilità. Con la Cig-, le tredicesime saranno tagliate, nei loro importi,: il contributo orario di 4 euro, pagato dall’Inps, ingloba, infatti, anche il rateo della retribuzione di Natale. Brutte sorprese, dunque,

La più attesa delle mensilità subisce tagli se il lavoratore è stato in congedo o in cassa integrazione. La Cgil: tra gennaio e novembre in Liguria le ore di cassa sono aumentate del 686% sul 2019.

I dati di Unimpresa sui lavoratori in cassa integrazione Covid: prevista la decurtazione dell'80 per cento della tredicesima.

La più attesa delle mensilità subisce tagli se il lavoratore è stato in congedo o in cassa integrazione. La Cgil: tra gennaio e novembre in Liguria le ore di cassa sono aumentate del 686% sul 2019.I dati di Unimpresa sui lavoratori in cassa integrazione Covid: prevista la decurtazione dell'80 per cento della tredicesima.