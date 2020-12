Rafael Leao e la rete da record contro il Sassuolo dopo 6 secondi: quali i gol più veloci della storia della serie A? (Di domenica 20 dicembre 2020) “Ma chi sei, Leao?”. Così Matteo Pessina s’è rivolto al compagno di squadra Luis Muriel dopo la rete del 3-1, realizzata poco dopo il suo ingresso in campo. In poche ore, la rete dell’attaccante del Milan classe ’99 è diventata un punto di riferimento: l’attaccante portoghese – schierato dal primo minuto da Pioli, in discreta emergenza in attacco – ha infatti stabilito quest’oggi il record del gol più veloce nella storia della serie A. Sei secondi dopo il calcio d’inizio. Il suo gol entra così nei record, battendo il precedente record – realizzato da Paolo Poggi nella stagione 2001/02. L’attaccante, all’epoca in forza nel Piacenza, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Ma chi sei,?”. Così Matteo Pessina s’è rivolto al compagno di squadra Luis Murielladel 3-1, realizzata pocoil suo ingresso in campo. In poche ore, ladell’attaccante del Milan classe ’99 è diventata un punto di riferimento: l’attaccante portoghese – schierato dal primo minuto da Pioli, in discreta emergenza in attacco – ha infatti stabilito quest’oggi ildel gol più veloce nellaA. Seiil calcio d’inizio. Il suo gol entra così nei, battendo il precedente– realizzato da Paolo Poggi nella stagione 2001/02. L’attaccante, all’epoca in forza nel Piacenza, ...

tancredipalmeri : RECORD: Rafael Leao segna il gol PIÙ VELOCE DELLA STORIA DELLA SERIE A CON 6.4 SECONDI!! Batte il record di Paolo… - GoalItalia : In goal dopo 6 secondi e 20: la rete più veloce nella storia della Serie A diventa quella di Rafael Leao in… - Daniele20052013 : Il gol di Rafael Leao in Sassuolo-Milan era uno schema preparato in allenamento - noirepapi : RT @gippu1: Rafael Leao ha appena segnato il GOL PIU' VELOCE DELLA STORIA DELLA SERIE A (6 secondi e qualcosa), rubando il record a Paolo P… - ASAP_Ruby_ : RT @Eurosport_IT: ?? RECORD ALERT ?? Rafael Leao ha segnato dopo 6.2 secondi: è il gol più veloce della Serie A ?????????? ?????? #SassuoloMila… -