«Plasma iperimmune sicuro ed efficace» L’Avis risponde con 1 600 donatori

(Di domenica 20 dicembre 2020) Una delle armi utilizzate nella lunga guerra al coronavirus ha la sagoma morbida di una sacca di sangue con gli anticorpi irrobustiti. Sin dal principio dell’emergenza Sars-Cov-2 l’impiego delè stato inserito fra le migliori strategie applicabili nella cura delle persone colpite: si è fatta largo in fretta l’idea di utilizzare, nella lotta al virus, ildi chi il virus l’aveva sconfitto, in quanto carico di anticorpi capaci di bloccarne la diffusione.

"Tra i donatori abbiamo avuto anche 5-6 persone che, dopo essere guarite dal coronavirus, hanno scelto di donare il plasma iperimmune, importante per somministrarlo a pazienti affetti da Covid: un ...SALUTEUDINE Il Friuli Venezia Giulia che non si smentisce, la terra che si riconferma solidale e generosa. Anche ai tempi del Covid. Tanto sa superare, in questo terribile 2020, il numero ...