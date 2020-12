Nuova variante Covid: arriva in Italia un caso dal Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuova variante Covid arriva in Italia all’aeroporto di Fiumicino attraverso un positivo di ritorno dal Regno Unito. Cosa sta accadendo nelle ultime ore. Nuova variante CovidNelle ultime ore è giunta notizia di un soggetto positivo alla Nuova variante Covid, tornato in Italia con il suo convivente direttamente dal Regno Unito. Al momento i due sono in isolamento, ma il caso continua a fare paura. Nuova variante Covid: voli bloccati dal Regno Unito Dopo la scoperta della Nuova ... Leggi su altranotizia (Di domenica 20 dicembre 2020)inall’aeroporto di Fiumicino attraverso un positivo di ritorno dal. Cosa sta accadendo nelle ultime ore.Nelle ultime ore è giunta notizia di un soggetto positivo alla, tornato incon il suo convivente direttamente dal. Al momento i due sono in isolamento, ma ilcontinua a fare paura.: voli bloccati dalDopo la scoperta della...

