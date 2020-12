LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 13-17, Serie A basket in DIRETTA: Burnell devastante in avvio di match (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-17 Spissu in lunetta completa il gioco da tre punti. 13-16 Prima accelerazione della partita per Spissu, condita da canestro e fallo subito. 13-14 3/3 in lunetta per Delaney. 10-14 CHE BOMBA DI Burnell! Super inizio per l’ex Cantù! 10-11 Assist di Shields, ancora a segno Datome. 8-11 Bilan fa sentire la sua presenza sotto canestro e si iscrive alla partita. 8-9 Tiro difficile a bersaglio per Datome. 6-9 Bell’apertura di Gentile, altra tripla di Burnell. Sassari sta segnando solo dall’arco in quest’inizio di match. 6-6 Contropiede milanese, Brooks chiude col layup. 4-6 Scarico di Bilan e seconda tripla di serata per la Dinamo: a realizzare stavolta è Burnell. 4-3 Tantissimo spazio in ripartenza per Stefano ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-17 Spissu in lunetta completa il gioco da tre punti. 13-16 Prima accelerazione della partita per Spissu, condita da canestro e fallo subito. 13-14 3/3 in lunetta per Delaney. 10-14 CHE BOMBA DI! Super inizio per l’ex Cantù! 10-11 Assist di Shields, ancora a segno Datome. 8-11 Bilan fa sentire la sua presenza sotto canestro e si iscrive alla partita. 8-9 Tiro difficile a bersaglio per Datome. 6-9 Bell’apertura di Gentile, altra tripla dista segnando solo dall’arco in quest’inizio di. 6-6 Contropiede milanese, Brooks chiude col layup. 4-6 Scarico di Bilan e seconda tripla di serata per la: a realizzare stavolta è. 4-3 Tantissimo spazio in ripartenza per Stefano ...

