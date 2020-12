Governo: Orlando, 'no veti e ultimatum, su Recovery non perdere neanche minuto' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Adesso bisogna rimettersi subito al lavoro per definire gli strumenti e gli obbiettivi del piano" del Recovery. "Abbiamo rispetto per le posizioni di tutte e forze di maggioranza e pensiamo che debbano trovare risposte. Ne abbiamo di più però per il futuro del Paese". Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, su Fb. "veti e ultimatum non possono interrompere questo lavoro. Per questo avevamo condiviso la proposta di far procedere due tavoli in parallelo per affrontare i nodi politici della maggioranza mentre si procedeva sul Recovery. Le divergenze politiche non possono bloccare un lavoro che riguarda il presente delle famiglie e delle imprese e le generazioni future, che riguarda chi governa oggi è chi sarà chiamato a governare in futuro". "Nessuna divergenza può ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Adesso bisogna rimettersi subito al lavoro per definire gli strumenti e gli obbiettivi del piano" del. "Abbiamo rispetto per le posizioni di tutte e forze di maggioranza e pensiamo che debbano trovare risposte. Ne abbiamo di più però per il futuro del Paese". Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea, su Fb. "non possono interrompere questo lavoro. Per questo avevamo condiviso la proposta di far procedere due tavoli in parallelo per affrontare i nodi politici della maggioranza mentre si procedeva sul. Le divergenze politiche non possono bloccare un lavoro che riguarda il presente delle famiglie e delle imprese e le generazioni future, che riguarda chi governa oggi è chi sarà chiamato a governare in futuro". "Nessuna divergenza può ...

