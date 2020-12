Gaia e Camilla investite, Genovese: “Non mi aspettavo una sentenza così severa” (Di domenica 20 dicembre 2020) Pietro Genovese: “Non mi aspettavo una sentenza così severa” Pietro Genovese, 21 anni, è stato condannato a 8 anni di reclusione per aver investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019. Le due ragazze, entrambe 16 anni, attraversavano la strada su Corso Francia, Roma. Come riporta il Messaggero, Pietro Genovese avrebbe commentato la sentenza del giudice spiegando: “Alla mia disperazione per la morte delle ragazze si aggiunge un’altra disperazione, non mi aspettavo una pena così severa”. Il pm aveva infatti chiesto 5 anni di reclusione per Pietro Genovese, ma il giudice ne ha aggiunti altri tre. Le ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) Pietro: “Non miuna” Pietro, 21 anni, è stato condannato a 8 anni di reclusione per aver investito e uccisoVon Freymann eRomagnoli nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019. Le due ragazze, entrambe 16 anni, attraversavano la strada su Corso Francia, Roma. Come riporta il Messaggero, Pietroavrebbe commentato ladel giudice spiegando: “Alla mia disperazione per la morte delle ragazze si aggiunge un’altra disperazione, non miuna pena”. Il pm aveva infatti chiesto 5 anni di reclusione per Pietro, ma il giudice ne ha aggiunti altri tre. Le ...

Agenzia_Ansa : Condannato a otto anni Pietro Genovese, il giovane che la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno ha invest… - riotta : Cristina Maggi, mamma di Camilla, uccisa a Roma con l'amica Gaia in Corso Francia, alla condanna di Pietro Genovese… - LaStampa : Era la notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019 quando Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, due adolescenti roma… - StefanoAnnarel1 : RT @PaoloCond: Sono commosso dalle parole delle madri di Gaia e Camilla. Hanno sofferto l’indicibile, ma alla fine del processo che ha reso… - be_marconi : RT @tempoweb: #Conte fa il pacco agli italiani #Raggi assolta anche in Appello per le nomine Falciò Gaia e Camilla 8 anni a #Genovese Ecco… -