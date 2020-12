F1, chi sarà il successore di Louis Camilleri in Ferrari? Si pensa a un profilo indirettamente legato a FCA (Di domenica 20 dicembre 2020) A Maranello si cercano soluzioni. Sono stati giorni frenetici quelli per il Cavallino Rampante, alla vigilia del weekend dell’ultimo round del Mondiale 2020 di F1 ad Abu Dhabi. La notizia più importante è stata la seguente: le dimissioni di Louis Camilleri con effetto immediato dal ruolo di amministratore delegato e membro del CdA di Ferrari. Un annuncio arrivato dalla stessa Casa di Maranello, con il presidente esecutivo John Elkann che: “Prendendo atto con dispiacere di tale decisione, ha annunciato che assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, mentre il Consiglio di Amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri“. Secondo quanto riportano le cronache, ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) A Maranello si cercano soluzioni. Sono stati giorni frenetici quelli per il Cavallino Rampante, alla vigilia del weekend dell’ultimo round del Mondiale 2020 di F1 ad Abu Dhabi. La notizia più importante è stata la seguente: le dimissioni dicon effetto immediato dal ruolo di amministratore dee membro del CdA di. Un annuncio arrivato dalla stessa Casa di Maranello, con il presidente esecutivo John Elkann che: “Prendendo atto con dispiacere di tale decisione, ha annunciato che assumerà la carica di amministratore dead interim, mentre il Consiglio di Amministrazione dellagestirà il processo già avviato di identificazione deldi“. Secondo quanto riportano le cronache, ...

pdnetwork : 'Se a Natale sarà tutto chiuso, uscirò lo stesso e pranzerò con i clochard. Non potete chiudere in casa il cuore de… - ladyonorato : Poi sarà facilissimo convincere chi si fa delle domande che non c’è nessun disegno dietro a tutto questo - NetflixIT : L’Armadillo Natalizio dice di non preoccuparsi. Chi sta ultimando il quindicesimo rewatch di #Friends può continuar… - LoryBudano2 : @MauroLeonardi3 Grazie Don Mauro. Si avvicina Natale. Un pensiero particolare a chi sarà solo e nella sofferenza. U… - giandicki : RT @MilanEyeMo: WE WON Che confusione Sarà perché ti amo È un'emozione Che cresce piano piano Stringimi forte E stammi più vicino Chi non… -

Ultime Notizie dalla rete : chi sarà «Stadi, aerei, discoteche solo per chi si vaccina» Corriere della Sera