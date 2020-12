Vietato fare a meno di Kulusevski (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus di Pirlo può davvero concedersi il lusso di fare a meno di Dejan Kulusevski? Quantità e qualità al servizio del centrocampo bianconero. La Juventus asfalta il Parma con un sonoro 0-4 nella sfida delle 20:45 allo stadio Tardini. Una vittoria corsara dei bianconeri che mette a tacere le critiche dopo l’1-1 contro l’Atalanta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus di Pirlo può davvero concedersi il lusso didi Dejan? Quantità e qualità al servizio del centrocampo bianconero. La Juventus asfalta il Parma con un sonoro 0-4 nella sfida delle 20:45 allo stadio Tardini. Una vittoria corsara dei bianconeri che mette a tacere le critiche dopo l’1-1 contro l’Atalanta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

