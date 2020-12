Sci | discesa Val Gardena | cannibale Kilde è doppietta in Italia!

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 dicembre 2020) Aleksander Aamodtconferma di trovarsi a meraviglia sulla Saslong della Vale, dopo il trionfo di venerdì in superG, conquista anche ladisputata sulla celebre pista gardenese. Il norvegese ha ottenuto tre dei sei trionfi della carriera da queste parti e anche in questa occasione ha dato dimostrazione di eccellenza precedendo sul traguardo lo statunitense Ryan Cochran-siegle di 22 centesimi, felice di avere raggiunto a 28 anni il primo piazzamento della carriera fra i primi tre. Completa il podio lo svizzero Beat Feuz a 54 centesimi, che a sua volta ha preceduto di appena 8 centesimi l'altro statunitense Bryce Bennett e il connazionale Kjetil Jansrud, quarti a pari merito.Giornata senza squilli per l'Italia, con Dominik Paris che si è difeso con onore, purtroppo un errore ai Ciaslat gli è costato qualche decimo ...