salvione : Roma, Ibanez vuole giocare: la rivincita contro Gasperini e l'Atalanta - sportli26181512 : #Roma, Ibanez vuole giocare: la rivincita contro Gasperini e l'Atalanta: Il difensore centrale vuole giocare contro… - OdeonZ__ : Atalanta-Roma, il doppio ex Loria: 'Gasp pazzesco! Mancini e Ibanez possono fare meglio' - sportli26181512 : Atalanta-Roma, il doppio ex Loria: 'Gasp pazzesco! Mancini e Ibanez possono fare meglio': Atalanta-Roma, il doppio… - danielelozzi : @grecben Nella preventiva Mancini è il migliore della Roma, lo fa meglio sia di Smalling che di Ibanez -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ibanez

Corriere dello Sport.it

Le possibili scelte di Gasperini e Fonseca per Atalanta-Roma: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 13^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Atalanta-Roma – valida per la 1 ...Tutta la rosa a disposizione per Fonseca in casa Roma, eccezion fatta per Pastore e Zaniolo ... In difesa Mancini, Smalling e Ibanez con Kumbulla che insegue. Attenzione in porta: Mirante è in rimonta ...