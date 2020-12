Parma Juventus, Pirlo: “Ronaldo era giustamente arrabbiato” (Di domenica 20 dicembre 2020) Poker della Juventus che batte il Parma grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e alle reti di Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Proprio il gol dell’ex giocatore degli emiliani ha sbloccato il match durante la prima frazione di gara. Andrea Pirlo può sorridere perché le buone notizie sono arrivate anche dal reparto difensivo, che ha concesso poco o nulla all’attaccanti di Fabio Liverani. Parma Juventus: le parole di Pirlo Ronaldo era giustamente arrabbiato, aveva sbagliato un calcio di rigore fortunatamente abbiamo avuto pochi giorni per pensare a questo. Approccio? Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino, avevamo bisogno di vincere e fare dei gol con i nostri attaccanti. Sia Cristiano che Alvaro dovevano ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 dicembre 2020) Poker dellache batte ilgrazie alla doppietta di Cristianoe alle reti di Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Proprio il gol dell’ex giocatore degli emiliani ha sbloccato il match durante la prima frazione di gara. Andreapuò sorridere perché le buone notizie sono arrivate anche dal reparto difensivo, che ha concesso poco o nulla all’attaccanti di Fabio Liverani.: le parole diera, aveva sbagliato un calcio di rigore fortunatamente abbiamo avuto pochi giorni per pensare a questo. Approccio? Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino, avevamo bisogno di vincere e fare dei gol con i nostri attaccanti. Sia Cristiano che Alvaro dovevano ...

