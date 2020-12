Parma-Juventus 0-4, dominio bianconero e super Ronaldo (Di sabato 19 dicembre 2020) Termina 4-0 il posticipo delle 20.45 tra Parma e Juventus al Tardini. I bianconeri controllano la partita dall'inizio alla fine tanto che, già al termine dei primi 45 minuti, il risultato è di due ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) Termina 4-0 il posticipo delle 20.45 traal Tardini. I bianconeri controllano la partita dall'inizio alla fine tanto che, già al termine dei primi 45 minuti, il risultato è di due ...

goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - juventusfc : ?? «Il Parma è una squadra in crescita. Servirà massima attenzione» Mister @Pirlo_official presenta #ParmaJuve L'… - jornalistavitor : RT @Corriere: La Juve travolge il Parma, trascinata da Ronaldo - massimaccarrone : RT @AterAlbus_it: Con il Parma abbiamo portato a compimento la rivoluzione, giocando con un centrocampo a tre ben riconoscibile. A caldiss… -