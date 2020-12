Napoli, il Comune lancia una gara internazionale per una statua in onore di Maradona (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Comune di Napoli ha pubblicato ieri un bando per realizzare una statua dedicata a Diego Armando Maradona. Il progetto è aperto agli italiani e agli stranieri e verrà finanziato con un crowdfunding. I requisiti per l’opera, nel bando online da ieri, sono più emozionali che tecnici, scrive Repubblica Ovvero: ricordare il calciatore e l’uomo capace di regalare emozioni ed emozionarsi con la gente; essere progettata in piena libertà stilistica e con qualsiasi materiale; essere adatta all’aperto e trasportabile. La statua dovrà anche avere una particolare visibilità, attirare ed incuriosire. Così come sapersi integrare con l’ambiente circostante Nella commissione che esaminerà i vari progetti per scegliere quello da finanziare ci saranno anche dei rappresentanti della curva A e B. L’obiettivo è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Ildiha pubblicato ieri un bando per realizzare unadedicata a Diego Armando. Il progetto è aperto agli italiani e agli stranieri e verrà finanziato con un crowdfunding. I requisiti per l’opera, nel bando online da ieri, sono più emozionali che tecnici, scrive Repubblica Ovvero: ricordare il calciatore e l’uomo capace di regalare emozioni ed emozionarsi con la gente; essere progettata in piena libertà stilistica e con qualsiasi materiale; essere adatta all’aperto e trasportabile. Ladovrà anche avere una particolare visibilità, attirare ed incuriosire. Così come sapersi integrare con l’ambiente circostante Nella commissione che esaminerà i vari progetti per scegliere quello da finanziare ci saranno anche dei rappresentanti della curva A e B. L’obiettivo è ...

ComuneNapoli : Avviso pubblico: ricerca di proposte per la realizzazione di un'opera artistica in memoria di Diego Armando Maradon… - napolista : Napoli, il Comune lancia una gara internazionale per una statua in onore di #Maradona Nella commissione esaminatri… - gml73 : RT @CalcioFinanza: Napoli, il Comune lancia il progetto per una statua di Maradona davanti allo stadio - Notiziedi_it : Il Comune di Napoli vuole dedicare una statua a Maradona davanti allo stadio - Lucavad72 : RT @ComuneNapoli: Avviso pubblico: ricerca di proposte per la realizzazione di un'opera artistica in memoria di Diego Armando Maradona. Sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Comune Asili chiusi per Covid a Napoli, il Comune rimborsa le rette. Aiuti per gli affitti delle case Fanpage.it Napoli, il Comune lancia una gara internazionale per una statua in onore di Maradona

Il Comune di Napoli ha pubblicato ieri un bando per realizzare una statua dedicata a Diego Armando Maradona. Il progetto è aperto agli italiani e agli stranieri e verrà finanziato con un crowdfunding.

Napoli, sequestrata una tonnellata di botti pericolosi: 4 arresti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di diversi interventi eseguiti tra Ercolano, Frattamaggiore, Acerra e Castello di Cisterna, 1.660 kg. di fuochi ille ...

Il Comune di Napoli ha pubblicato ieri un bando per realizzare una statua dedicata a Diego Armando Maradona. Il progetto è aperto agli italiani e agli stranieri e verrà finanziato con un crowdfunding.Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di diversi interventi eseguiti tra Ercolano, Frattamaggiore, Acerra e Castello di Cisterna, 1.660 kg. di fuochi ille ...