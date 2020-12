LIVE Sport Invernali, DIRETTA 19 dicembre: Sofia Goggia trionfa in discesa! Ora la Val Gardena, bene Pellegrino (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 SCI ALPINO – Sofia Goggia trionfa nella discesa della Val d’Isere. L’azzurra si è imposta con 24 centesimi sulla svizzera Corinne Suter e 26 sull’americana Breezy Johnson. Più staccate le altre azzurre: Elena Curtoni (+1.37), Laura Pirovano (+1.51), Francesca Marsaglia (+2.11) e Marta Bassino (+3.24). Non è partita Federica Brignone, ancora dolorante dopo la caduta di ieri. 11.36 BOB – Tripletta tedesca nel 2 di Coppa in quel di Igls. A vincere è a sorpresa Stephanie Schneider che sfrutta l’errore di Laura Nolte, seconda a 18 centesimi di ritardo. Terza è Kim Kalicki. In casa azzurra dodicesima posizione per l’unico equipaggio italiano presente, quello guidato da Giada Andreutti con Anna Schenk come frenatrice. 11.35 COMBINATA NORDICA – Il norvegese Jarl ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 SCI ALPINO –nella discesa della Val d’Isere. L’azzurra si è imposta con 24 centesimi sulla svizzera Corinne Suter e 26 sull’americana Breezy Johnson. Più staccate le altre azzurre: Elena Curtoni (+1.37), Laura Pirovano (+1.51), Francesca Marsaglia (+2.11) e Marta Bassino (+3.24). Non è partita Federica Brignone, ancora dolorante dopo la caduta di ieri. 11.36 BOB – Tripletta tedesca nel 2 di Coppa in quel di Igls. A vincere è a sorpresa Stephanie Schneider che sfrutta l’errore di Laura Nolte, seconda a 18 centesimi di ritardo. Terza è Kim Kalicki. In casa azzurra dodicesima posizione per l’unico equipaggio italiano presente, quello guidato da Giada Andreutti con Anna Schenk come frenatrice. 11.35 COMBINATA NORDICA – Il norvegese Jarl ...

LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento maschile: apre Laegreid, ma Dale e Johannes Boe sono vicini

Si parte alle 13, i norvegesi partono davanti, svedesi e francesi devono inseguire. Quattro gli azzurri in gara: Lukas Hofer (15), Didier Bionaz (40), Thomas Bormolini (53) e Dominik Windisch (56).

