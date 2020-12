La Finanza non può sequestrare documenti di una Banca di Stato perché sono "archivi della Bce"" (Di sabato 19 dicembre 2020) Le autorità non possono perquisire le sedi o sequestrare i documenti di una Banca centrale di Stato perché va contro 'il principio dell'inviolabilità degli archivi dell'Unione europea'. A stabilirlo è ... Leggi su europa.today (Di sabato 19 dicembre 2020) Le autorità non posperquisire le sedi odi unacentrale diva contro 'il principio dell'inviolabilità deglidell'Unione europea'. A stabilirlo è ...

victorcus1 : RT @limesonline: ??????????? Buon sabato con la nuova puntata del Bollettino Imperiale Messaggio per Alibaba: la Cina non sarà degli oligarchi… - foggylady : @rcolosimo @LaLestofante Non li ho inventati io. Lasciamo stare le varie teorie complottiste. Resta il fatto che ci… - TodayEuropa : #Attualità #Network La Finanza non può sequestrare documenti di una Banca di Stato perché sono “archivi della Bce”… - InMonsterland : @Solocarmen1 @giudiiiiiiiii @T_h_e__J_ok_e_r @ArditoAspetto @CocchiMonica @SensoDiNausea @AvvPaoletto @ayurbea non è politica, è finanza - ilfoglio_it : Fusioni, progetti, cambi. Nell’anno pandemico, la finanza riscopre che la debolezza degli istituti di credito itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanza non Insieme per Altopascio: "Lunedì chiederemo copia della relazione della Guardia di Finanza e poi vedremo chi dovrà sotterrarsi" La Gazzetta di Lucca Esame farsa, Suarez sentito in procura a Perugia come testimone

Il calciatore è considerato solo una persona informata sui fatti. Sostenne un test presso l’università per Stranieri per ottenere la cittadinanza italiana e poter essere comprato dalla Juventus ...

Siglato importante accordo di partnership tra AS Finanza&Consumo e Il Sole 24 Ore

GROSSETO – In questi giorni, è stato siglato un significativo rapporto di collaborazione tra l’associazione AS Finanza&Consumo e Il Sole 24 Ore, inerente alle attività convegnistiche e di partnership ...

Il calciatore è considerato solo una persona informata sui fatti. Sostenne un test presso l’università per Stranieri per ottenere la cittadinanza italiana e poter essere comprato dalla Juventus ...GROSSETO – In questi giorni, è stato siglato un significativo rapporto di collaborazione tra l’associazione AS Finanza&Consumo e Il Sole 24 Ore, inerente alle attività convegnistiche e di partnership ...