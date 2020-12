Incidente Soncino, morti Alberto Magarini e Lorenzo Adamo (Di sabato 19 dicembre 2020) Il drammatico Incidente a Soncino, nel cremasco: morti Alberto Magarini e Lorenzo Adamo, ferita gravemente l’amica di 21 anni. Alberto Magarini e Lorenzo AdamoDramma oggi pomeriggio tra le province di Brescia e Cremona, a Soncino, territorio del Cremonese. Intorno alle 15, infatti, un’automobile è uscita di strada dopo una carambola infernale e purtroppo due sono i morti. Si tratta di Alberto Magarini e Lorenzo Adamo, di 25 e 24 anni. Ti potrebbe interessare anche -> Pietro Genovese condannato a 8 anni: investì e uccise Gaia e Camilla L’auto coinvolta è una Bmw e non ci sarebbero ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) Il drammatico, nel cremasco:, ferita gravemente l’amica di 21 anni.Dramma oggi pomeriggio tra le province di Brescia e Cremona, a, territorio del Cremonese. Intorno alle 15, infatti, un’automobile è uscita di strada dopo una carambola infernale e purtroppo due sono i. Si tratta di, di 25 e 24 anni. Ti potrebbe interessare anche -> Pietro Genovese condannato a 8 anni: investì e uccise Gaia e Camilla L’auto coinvolta è una Bmw e non ci sarebbero ...

meg_arte : RT @SkyTG24: Incidente nel Cremonese, auto esce di strada: morti due ventenni - SkyTG24 : Incidente nel Cremonese, auto esce di strada: morti due ventenni - cremaonline : ?? AGGIORNAMENTO Tragico incidente stradale in via Brescia a #Soncino, due giovani hanno perso la vita [guarda il VI… - buongior1 : INCIDENTE A SONCINO: MUOIONO DUE GIOVANI - lorenteggio : #cremona #Soncino. #Incidente in via Brescia, due morti -