DL Natale: ecco le attività essenziali (e non) aperte in zona rossa (Di sabato 19 dicembre 2020) “Restano aperti esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari, di prima necessità, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri“. Durante il corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le attività essenziali (e non) che rimarranno aperte anche in zona rossa. L’intera Italia sarà “rossa” nei festivi e prefestivi all’interno dell’arco temporale 24 dicembre-6 gennaio in base alle misure del DL Natale. In zona rossa ci sarà la chiusura degli “esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar e dei ristoranti, tranne l’asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio” ha precisato il premier. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) “Restano aperti esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari, di prima necessità, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri“. Durante il corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le(e non) che rimarrannoanche in. L’intera Italia sarà “” nei festivi e prefestivi all’interno dell’arco temporale 24 dicembre-6 gennaio in base alle misure del DL. Inci sarà la chiusura degli “esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar e dei ristoranti, tranne l’asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio” ha precisato il premier. SportFace.

giovannivernia : Sono un ingegnere, bene o male si sa in giro, non lo dico per tirarmela è solo per dire che nella mia vita ho capit… - Corriere : Ecco il calendario delle festività: divieti e regole, giorno per giorno - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. L’inchino a Bengasi. Caos Nat… - WSeminara : @Sole80686628 Bellissimo complimenti una bella casa ?? ecco se ti fai anche una foto con l’albero di Natale ?? grazie x intero - livesarzana : Ci avviciniamo a Natale! Ecco il video della vigilia dei nostri ragazzi!!! Pronti per la premiere su #YouTube?… -