Cyberpunk 2077 | il travagliato lancio del titolo CD Projekt finisce su BBC News

Leggi su eurogamer

(Di sabato 19 dicembre 2020)continua a fare notizia e, sicuramente, non sono le notizie che CDRed si aspettava. I problemi legati aldi questo ambizioso e attesosono ormai noti a tutti i videogiocatori, ma chi è fuori dall'ambito gaming probabilmente non ha minima idea di quello che sta succedendo. Tutto questo potrebbe decisamente cambiare nei prossimi giorni, specialmente ora che un telegiornale inglese, per la precisione BBC, ha deciso di dedicare un piccolo intervento proprio agli eventi che circondano. La presenza del gioco CDnel telegiornale è stata notata da un utente di Resetera, il quale ha registrato e caricato parte del servizio su Youtube. La qualità non è sicuramente la migliore, ma ...