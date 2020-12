Caso nomine, Virginia Raggi assolta anche in appello: il pg chiedeva 10 mesi (Di sabato 19 dicembre 2020) Imputata per falso ideologico in merito alla nomina di Renato Marra, la sindaca di Roma è stata assolta anche in secondo grado. Sentenza accolta tra applausi, abbracci e critiche al M5S La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta in appello nel processo sulle nomine al Campidoglio perché «il fatto non costituisce reato.» Già L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Imputata per falso ideologico in merito alla nomina di Renato Marra, la sindaca di Roma è statain secondo grado. Sentenza accolta tra applausi, abbracci e critiche al M5S La sindaca di Romaè statainnel processo sulleal Campidoglio perché «il fatto non costituisce reato.» Già L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

