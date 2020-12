Carlos Sainz si veste di rosso: “Prima volta molto speciale” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il pilota spagnolo ha varcato per la Prima volta i cancelli di Maranello. Carlos Sainz ha anche provato l’abitacolo della vettura, in modo da poter prendere la misura della SF21 che scenderà in pista l’anno prossimo. Poi il post: “Mi sento completamente pronto per questa sfida”. È finalmente arrivato il primo giorno in Ferrari per L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Il pilota spagnolo ha varcato per lai cancelli di Maranello.ha anche provato l’abitacolo della vettura, in modo da poter prendere la misura della SF21 che scenderà in pista l’anno prossimo. Poi il post: “Mi sento completamente pronto per questa sfida”. È finalmente arrivato il primo giorno in Ferrari per L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

