Terrorismo islamico a Latina e i tutorial su come creare gli ordigni: scatta il fermo per una tunisina (Di venerdì 18 dicembre 2020) E' stato eseguito nella serata di ieri, a Latina, dal personale del Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della DCPP/UCIGOS e dalla Digos del capoluogo pontino il fermo disposto dal Pubblico Ministero di una cittadina tunisina di 35 anni per associazione con finalità di Terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di Terrorismo. Le indagini La complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha preso avvio all'indomani della segnalazione, acquisita attraverso il Federal Bureau Investigation americano di un profilo Telegram attivo nella propaganda in favore dell'organizzazione terroristica denominata stato islamico. Gli approfondimenti di tipo tradizionale sono stati affiancati da ...

