Sospensione dei mutui, sì alla proroga ma restano fuori gli autonomi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Decreto legge appena approvato in Senato allunga di un anno la procedura rapida per il congelamento delle rate ma esclude professionisti e piccoli imprenditori Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Decreto legge appena approvato in Senato allunga di un anno la procedura rapida per il congelamento delle rate ma esclude professionisti e piccoli imprenditori

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova varian… - EmilioCarelli : ?? È legge il #decretoRistori: sospensione delle rate dei mutui, agevolazioni su affitti e bollette per aziende e pr… - redshit69 : Dopo l'ulteriore sospensione dei faziosi sinistri di twitter sono passato a Parler! Ora gestiro' la transizione per… - giangolz : Pensate che il 3 dicembre u.s. il Ministero comunica ( - OnePinker : #isolamento della Gran Bretagna che coincide, stranamente con il momento finale della BREXIT... solo un cieco non r… -