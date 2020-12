Si va verso la zona rossa dal 24 al 27 dal 31 al 3

(Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - "Dobbiamo lavorare su messaggi chiari, senza deroghe e deroghette sennò si annacqua anche la possibilità di far fare i controlli, io devo dare indicazioni chiare alla polizia e ai carabinieri. L'ipotesi sul tavolo è questa: dal 24 al 27 dicembre Italia, dal 28 al 30 Italiaarancione e dal 31 dicembre al 3 gennaio". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, ad Agorà su Rai 3. "Dal 24 al 27 dicembre l'Italia sarà. I cittadini lo sapranno oggi" ha ripetuto Sibilia. E sul fatto che il Consiglio dei ministri sia fissato per le 18 di oggi e che il governo non abbia ancora deciso, a una settimana esatta ormai dal Natale, ha spiegato: "Le idee sono estremamente chiare" ma "il quadro epimidologico muta ma da una ...

L’alternativa è una zona rossa per l'intero periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio ... Incombe infatti il weekend del temuto esodo - con treni già 'sold out' -, in particolare verso sud, prima della ...ROSIGNANO. In questa fine d’anno in cui la pandemia da Covid 19 non ha allentato la morsa il settore turistico è praticamente fermo. Lo confermano i titolari degli alberghi lungo la costa da Livorno a ...