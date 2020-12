Sempre più investimenti nel trading online, ma come imparare le basi? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 1995 ad oggi il trading online è diventato una realtà importante in ambito finanziario, con un numero di investitori indipendenti in costante crescita e un’offerta Sempre più ampia e variegata. Soltanto nel 2019 i broker autorizzati certificati dalla Consob erano 242, con un aumento superiore all’80% rispetto al 2018, mentre nel 2020 c’è stato un vero e proprio boom e un forte incremento dei volumi realizzati dai piccoli trader autonomi. Il settore è in grado di attrarre tantissime persone con un profilo differente, dal risparmiatore che vuole proteggere il proprio capitale dall’inflazione, fino a chi desidera speculare per ottenere un rendimento elevato rapidamente. Dal 1999 il comparto è regolamentato dalla Consob, oltre alle normative europee tra cui le direttive MiFID e le restrizioni introdotte dall’ESMA nel 2018, con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 1995 ad oggi ilè diventato una realtà importante in ambito finanziario, con un numero di investitori indipendenti in costante crescita e un’offertapiù ampia e variegata. Soltanto nel 2019 i broker autorizzati certificati dalla Consob erano 242, con un aumento superiore all’80% rispetto al 2018, mentre nel 2020 c’è stato un vero e proprio boom e un forte incremento dei volumi realizzati dai piccoli trader autonomi. Il settore è in grado di attrarre tantissime persone con un profilo differente, dal risparmiatore che vuole proteggere il proprio capitale dall’inflazione, fino a chi desidera speculare per ottenere un rendimento elevato rapidamente. Dal 1999 il comparto è regolamentato dalla Consob, oltre alle normative europee tra cui le direttive MiFID e le restrizioni introdotte dall’ESMA nel 2018, con la ...

