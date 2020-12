Sampdoria | caso Candreva chiuso | E’ tra i convocati per il Crotone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pace fatta tra la Sampdoria e Candreva. Il piccolo caso si è risolto nel giro di settantadue ore circa, oggi Ranieri ha deciso di convocare il laterale per la sfida di sabato contro il Crotone. Scoppia la pace in casa Sampdoria. Claudio Ranieri ha reintegrato in gruppo Antonio Candreva, finito fuori squadra per la sfida L'articolo Sampdoria caso Candreva chiuso E’ tra i convocati per il Crotone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pace fatta tra la. Il piccolosi è risolto nel giro di settantadue ore circa, oggi Ranieri ha deciso di convocare il laterale per la sfida di sabato contro il. Scoppia la pace in casa. Claudio Ranieri ha reintegrato in gruppo Antonio, finito fuori squadra per la sfida L'articoloE’ tra iper ilproviene da www.meteoweek.com.

