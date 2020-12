Roma-Torino 3-1, giallorossi al quarto posto (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Roma batte 3-1 il Torino nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A e sale al terzo posto in classifica, agganciando la Juve a quota 24. I giallorossi si ritrovano in superiorità numerica dopo appena 14' per il doppio giallo a Singo, la sbloccano al 27' con un siluro di Mkhitaryan e raddoppiano al 43' con Veretout su rigore. Nella ripresa calano il tris con Pellegrini (68'), prima del gol della bandiera di Belotti (73'), che non basta a riaprire il match. Granata ultimi a pari punti col Crotone.Risultati (dodicesima giornata): Udinese-Crotone 0-0, Benevento-Lazio 1-1; Juventus-Atalanta 1-1; Fiorentina-Sassuolo 1-1, Genoa-Milan 2-2, Verona-Sampdoria 1-2, Inter-Napoli 1-0, Parma-Cagliari 0-0, Spezia-Bologna 2-2; Roma-Torino 3-1Classifica: Milan 28, Inter 27, Juventus, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Labatte 3-1 ilnel posticipo della dodicesima giornata di Serie A e sale al terzoin classifica, agganciando la Juve a quota 24. Isi ritrovano in superiorità numerica dopo appena 14' per il doppio giallo a Singo, la sbloccano al 27' con un siluro di Mkhitaryan e raddoppiano al 43' con Veretout su rigore. Nella ripresa calano il tris con Pellegrini (68'), prima del gol della bandiera di Belotti (73'), che non basta a riaprire il match. Granata ultimi a pari punti col Crotone.Risultati (dodicesima giornata): Udinese-Crotone 0-0, Benevento-Lazio 1-1; Juventus-Atalanta 1-1; Fiorentina-Sassuolo 1-1, Genoa-Milan 2-2, Verona-Sampdoria 1-2, Inter-Napoli 1-0, Parma-Cagliari 0-0, Spezia-Bologna 2-2;3-1Classifica: Milan 28, Inter 27, Juventus, ...

