PIANO VACCINI ITALIA/ "Pochi test, hub unico e i gazebo: ecco tutti gli errori" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il PIANO di Arcuri partirà il 27 dicembre con le prime vaccinazioni simboliche. Ma la prova del fuoco ci sarà a gennaio. E non mancano errori e incognite Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildi Arcuri partirà il 27 dicembre con le prime vaccinazioni simboliche. Ma la prova del fuoco ci sarà a gennaio. E non mancanoe incognite

sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - Agenzia_Ansa : Via libera al piano dei #vaccini, si parte nei primi giorni di gennaio #Covid #ANSA - meb : Italia Viva chiede un piano vaccini serio, che non si alzino le tasse, che siano garantiti i lavoratori meno tutela… - infoitinterno : Vaccini, la Campania contesta il piano - Cronaca - BenissimoVa : RT @sbonaccini: #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra persona… -