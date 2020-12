Nigeria | liberi gli studenti di Kankara | ipotesi di riscatto

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Oltre 300 studenti sequestrati da un gruppo armato una settimana fa nel nord della Nigeria saranno accolti oggi da funzionari del governo dopo essere stati liberati grazie a un intervento dell’esercito: lo ha riferito oggi il quotidiano This Day, parlando di “una trattativa” dai contorni ancora non chiari.

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria liberi

il Resto del Carlino

Patteggiano e tornano liberi i due nigeriani arrestati per spaccio al Corridomnia. I due, Marvellous Edebor e Paul Felix, entrambi residenti a Fermo, erano stati notati mercoledì nella tarda mattinata ...Numerosi attivisti e celebrità internazionali di spicco hanno scritto al presidente nigeriano Muhammadu Buhari, chiedendo giustizia per i manifestanti incarcerati per aver manifestato contro la brutal ...