Niente egoismi ma alleanze globali Mattarella detta la linea

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Eccellentissimo Decano, Signor Ministro, Signore e Signori Ambasciatori, desidero ringraziare l’Eccellentissimo Decano per le sue riflessioni e per gli auguri davvero molto graditi che, a nome di tutto il Corpo Diplomatico accreditato presso il Quirinale, ha voluto rivolgere all’Italia e a me personalmente. Li ricambio sentitamente, Eccellentissimo Decano, pregandoLa di estenderli all’intero Corpo Diplomatico che purtroppo oggi ci può seguire soltanto da lontano, alla luce delle particolarissime condizioni che tutti stiamo vivendo. Auspico che i segnali di speranza che giungono sul fronte dei vaccini ci possano presto consentire di superare le difficoltà per tornare a incontri in presenza diretta. Desidero, con ancora maggiore vicinanza in queste circostanze, porgere agli Stati e ai popoli che voi rappresentate i miei auguri più sentiti per le prossime festività e per l’anno che sta ...