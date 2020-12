Niente cuffie e cover per i Samsung Galaxy S21 in Europa, ma intanto ecco video e render nuovi (Di venerdì 18 dicembre 2020) nuovi leak svelano le attese colorazioni di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 18 dicembre 2020)leak svelano le attese colorazioni diS21,S21+ eS21 Ultra L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe adottare la stessa politica di Apple, eliminando caricatore, cuffie e cover nei prossimi Galaxy S21.

Si intensificano le voci di corridoio sulla scelta di Samsung di rimuovere dalla confezione dei suoi smartphone accessori come caricabatterie e cuffie. Alle indiscrezioni dei mesi scorsi si è da poco ...

