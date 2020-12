Matrimoni gay in Svizza, via libera del Parlamento. Amnesty: “Vittoria storica” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Passo importante per i diritti civili di genere in Svizzera. Oggi, venerdì 18 dicembre, il Parlamento ha approvato un progetto di legge che consente alle coppie gay di sposarsi. Con la nuova legge le coppie lesbiche potranno accedere alle donazioni di spera. “Una Vittoria storica per i diritti LGBTI”, è il commento di Amnesty Svizzera su Twitter. A Berna il dibattito sul disegno di legge era iniziato nel 2013. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Passo importante per i diritti civili di genere in Svizzera. Oggi, venerdì 18 dicembre, ilha approvato un progetto di legge che consente alle coppie gay di sposarsi. Con la nuova legge le coppie lesbiche potranno accedere alle donazioni di spera. “Unaper i diritti LGBTI”, è il commento diSvizzera su Twitter. A Berna il dibattito sul disegno di legge era iniziato nel 2013. L'articolo proviene da Italia Sera.

L’iter politico che è terminato oggi con l’approvazione del parlamento della legge che consente i matrimoni gay è iniziato nel 2013, quando il partito dei Verdi liberali avevano lanciato l’iniziativa ...

L'Udf, partito che si ispira ai valori cristiani, ha annunciato il ricorso alla consultazione popolare. Il Paese elvetico è uno degli ultimi in ...

