Inter, Sensi dona speranza a Conte: con lui in campo squadra cambiata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Conte torna ad avere disposizione Stefano Sensi Le ultime due partite non solo hanno rappresentato per l'Inter la riduzione del distacco dal primo posto, ma soprattutto il ritorno in campo di Stefano Sensi che, dopo i problemi muscolari che lo hanno tenuto lontano dal campo, è tornato a pieno regime a disposizione di Conte. "Sono bastati 55 minuti per far capire una volta di più quanto sia importante Stefano Sensi per il gioco dell'Inter. È il tempo che ha trascorso in campo l'ex centrocampista del Sassuolo nelle ultime due giornate di campionato, contro Cagliari e Napoli. Con un particolare che non può essere una semplice coincidenza. Sensi è entrato sull'1-0 per i sardi domenica pomeriggio e ...

