Il Governo si accorge della Birra Artigianale | codice Ateco nel DL Ristori?

Leggi su winemag

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilsi è finalmente accorto. Nel DL, convertito in legge poche ore fa, sono infatti previsti interventi a favore del settore e viene riconosciuta la necessità di unche identifichi in modo univoco la categoria. “Ho voluto rinforzare tramite un ordine del giorno che è stato accolto, l’impegno nei prossimi interventi di un sostegno per il settore dei birrifici artigianali fortemente penalizzati dalla chiusura del settore Horeca considerata la deperibilità del prodotto per le sue caratteristiche, ed anche la necessità di unad hoc per la produzione diper una migliore identificazione e quindi valorizzazione e sostegno del ...