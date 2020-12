I 4 segni zodiacali cui l’intuizione non viene mai meno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci sono alcune persone che hanno un vero e proprio sesto senso e riescono a riconoscere tutto della persona che hanno di fronte. Sono in grado di capire se sta mentendo, se sta dicendo il vero, cosa sta pensando. Insomma, sono persone che hanno un grosso fiuto, un grosso intuito. Una capacità che non è da tutti. E voi siete curiosi di capire di chi stiamo parlando? Bene, allora iniziamo la nostra rassegna quotidiana. Vergine Il vergine riconosce molto bene le bugie degli altri e sa sempre considerare e analizzare la psiche altrui con enorme intelligenza grazie al suo intuito che gli consente di tenere tutto sotto controllo. Le sue qualità sono enormi e i rappresentanti di questo segno sono sempre pieni di tatto. Non diranno mai al bugiardo la verità nuda e cruda ma tenderanno a fargli capire il concetto un po’ alla volta. credit: pixabay/chenspec Gemelli Il gemelli invece è molto ... Leggi su virali.video (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci sono alcune persone che hanno un vero e proprio sesto senso e riescono a riconoscere tutto della persona che hanno di fronte. Sono in grado di capire se sta mentendo, se sta dicendo il vero, cosa sta pensando. Insomma, sono persone che hanno un grosso fiuto, un grosso intuito. Una capacità che non è da tutti. E voi siete curiosi di capire di chi stiamo parlando? Bene, allora iniziamo la nostra rassegna quotidiana. Vergine Il vergine riconosce molto bene le bugie degli altri e sa sempre considerare e analizzare la psiche altrui con enorme intelligenza grazie al suo intuito che gli consente di tenere tutto sotto controllo. Le sue qualità sono enormi e i rappresentanti di questo segno sono sempre pieni di tatto. Non diranno mai al bugiardo la verità nuda e cruda ma tenderanno a fargli capire il concetto un po’ alla volta. credit: pixabay/chenspec Gemelli Il gemelli invece è molto ...

bobi_bobi92 : I giovani adolescenti oggi parlano pubblicamente di segni zodiacali e di oroscopo ma io quando andavo a scuola se d… - chiarahargrevee : la mia opinione sui segni zodiacali parte 2: vergine : troppo TROPPO attaccati, sul serio, ci parli e non si scoll… - chiarahargrevee : la mia opinione sui segni zodiacali: capricorno : perfezione ?(io) acquario : sei simpy ma poco pesci: hem no toro… - fr4ncyy : RT @alloverhizface: HO APPENA SCOPERTO CHE LE WINX HANNO IL LORO OROSCOPO E I LORO SEGNI ZODIACALI VE LI METTO QUA SOTTO - mrsemme : RT @onlyluthor: Tinì che prende la parola per parlare di segni zodiacali unica certezza della vita. #uominiedonne -