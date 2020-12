Governo, Crimi: 'Non temiamo voto, M5s non è attaccato a poltrone' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il capo politico del M5s Vito Crimi getta acqua sul fuoco delle polemiche. 'Io non ho visto questo ultimatum di Renzi, anzi complessivamente rispetto alle richieste iniziali ce ne sono anche di buon ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il capo politico del M5s Vitogetta acqua sul fuoco delle polemiche. 'Io non ho visto questo ultimatum di Renzi, anzi complessivamente rispetto alle richieste iniziali ce ne sono anche di buon ...

Il capo politico del M5s Vito Crimi getta acqua sul fuoco delle polemiche. "Io non ho visto questo ultimatum di Renzi, anzi complessivamente rispetto alle richieste iniziali ce ne sono anche di buon s ...

Roma, 18 dic. (askanews) – ” Io non ho visto questo ultimatum da Renzi, rispetto alle richieste iniziali anzi ci sono richieste di buon senso convisivisibili su cui troveremo a breve un accordo”. Così ...

