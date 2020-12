Google Privacy Sandbox | la soluzione per sbarazzarsi dei cookie coniugando privacy e marketing?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) I cosiddetti, porzioni di codice che vengono scambiati tra il computer e il server durante la navigazione Web, è laattuale normalmente utilizzata per archiviare e recuperare informazioni a lungo termine sul computer, per gli scopi più svariati, dalla memorizzazione delle preferenze riguardo a lingua e regione che garantiscono la corretta visualizzazione delle pagine Web, fino alla certificazione della sicurezza delle pagine stesse. Negli ultimi anni però isono diventati famosi soprattutto come strumento di profilazione da parte delle aziende, per meglio indirizzare le proprie strategie di. Una funzione che non va molto d’accordo con la, colosso che domina proprio nel settore delle inserzioni pubblicitarie ha così ...