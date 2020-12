Gli errori che noi giornalisti commettiamo sulle misure del lockdown di Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sul lockdown di Natale c’è stata una narrazione sbagliata sin dall’inizio. Abbiamo chiaramente seguito le indicazioni di un governo che, nella sua breve vita, ci ha abituato comunque a fughe in avanti, allo strumento della bozza, al retroscena che prevale sui fatti, ai “sondaggi” sugli spifferi. Ma questo atteggiamento è figlio anche della corsa al click. E noi lo sappiamo bene. Nei mesi del lockdown, notizie su regole, assembramenti, permessi, autocertificazioni (era diventato addirittura un format: ogni volta che usciva una nuova autocertificazione, i dati degli articoli che ne parlavano erano tra i più alti dei vari siti di informazione) erano le più lette, le più cliccate. Creavano interesse, suscitavano discussioni e dibattiti sui social network. LEGGI ANCHE > La Lombardia si sveglia in lockdown ma non troppo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Suldic’è stata una narrazione sbagliata sin dall’inizio. Abbiamo chiaramente seguito le indicazioni di un governo che, nella sua breve vita, ci ha abituato comunque a fughe in avanti, allo strumento della bozza, al retroscena che prevale sui fatti, ai “sondaggi” sugli spifferi. Ma questo atteggiamento è figlio anche della corsa al click. E noi lo sappiamo bene. Nei mesi del, notizie su regole, assembramenti, permessi, autocertificazioni (era diventato addirittura un format: ogni volta che usciva una nuova autocertificazione, i dati degli articoli che ne parlavano erano tra i più alti dei vari siti di informazione) erano le più lette, le più cliccate. Creavano interesse, suscitavano discussioni e dibattiti sui social network. LEGGI ANCHE > La Lombardia si sveglia inma non troppo ...

matteosalvinimi : #Salvini: ho scritto un Whatsapp a Conte e gli ho espresso la mia grande preoccupazione in particolare per la riape… - RaiCultura : ? “Tutti gli uomini commettono errori, ma un uomo saggio si arrende quando capisce di avere sbagliato e ripara l’er… - ilsussidiario : Il piano #vaccini di #Arcuri partirà il 27 dicembre, ma la prova del fuoco ci sarà a gennaio. E non mancano errori… - infoitsport : Su Roma-Torino, rabbia granata per gli errori dell'arbitro - RadioBullets : Oggi è la Giornata internazionale dei #migranti e delle migranti. In questo #podcast Caterina Puletti incontra Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli errori Tutti gli errori di Conte e Di Maio con Haftar in Libia Startmag Web magazine Caos restrizioni per natale, protestano i sindaci di Coriano, Montefiore Conca e San Leo

I sindaci di Coriano, Montefiore Conca e San Leo si ribellano contro «gli innumerevoli errori commessi [nella gestione della pandemia, ndc] per arrivare una settimana dalle festività natalizie e non s ...

Mussolini, un leader politico contaminato dalla filosofia del suo tempo

Scianca mira a presentare Mussolini quale personaggio storico appassionatamente coinvolto nel dibattito filosofico del proprio tempo, secondo una triplice modalità: 1) in qualità di «prodotto», egli s ...

I sindaci di Coriano, Montefiore Conca e San Leo si ribellano contro «gli innumerevoli errori commessi [nella gestione della pandemia, ndc] per arrivare una settimana dalle festività natalizie e non s ...Scianca mira a presentare Mussolini quale personaggio storico appassionatamente coinvolto nel dibattito filosofico del proprio tempo, secondo una triplice modalità: 1) in qualità di «prodotto», egli s ...