Eminem fa uscire a sorpresa il nuovo album con 16 tracce inedite

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Stanotte è uscito in streaming e aildi, Music To Be Murdered By- Side B , il seguito del precedente Music To Be Murdered By , pubblicato lo scorso 17 gennaio e che ...

maatildebianchi : ‘nche senso eminem ha fatto uscire un album a sorpresa? - supermartabros_ : Eminem inizia e finisce il 2020 facendo uscire a sorpresa due album, non male - adorelouvol6 : Non eminem che fa uscire un album a sorpresa con 36 canzoni - alessiameko : RT @friullak: #Eminem ha fatto uscire #MTBMBSideB #conLoScopoDi rendere il natale migliore - CiaoPepy : RT @friullak: #Eminem ha fatto uscire #MTBMBSideB #conLoScopoDi rendere il natale migliore -

Eminem presenta, a sorpresa, il sequel dell'album Music To Be Murdered By Deluxe Edition - Side B, a undici mesi dall'uscita del side A.