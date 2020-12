Dpcm di Natale, via libera alla stretta: le regole (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie nel Consiglio dei ministri. Tra le nuove misure, una zona rossa generalizzata in tutta Italia per i giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Novità anche sulle visite ai non conviventi, mentre non cambia il coprifuoco. Il premier Giuseppe Conte parlerà per illustrare le novità. Italia zona rossa, cosa prevede il decreto “Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Viaal decreto sulla nuovaper le festività natalizie nel Consiglio dei ministri. Tra le nuove misure, una zona rossa generalizzata in tutta Italia per i giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Novità anche sulle visite ai non conviventi, mentre non cambia il coprifuoco. Il premier Giuseppe Conte parlerà per illustrare le novità. Italia zona rossa, cosa prevede il decreto “Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone ...

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - NicolaPorro : Tra poco #Conte presenterà il Dpcm di #Natale: sarà un disastro. Ma intanto vi consiglio di leggere questa lettera… - delpierosheart : RT @AzzetaZeta: Senti Giuseppi noi avremmo una vita, anche se stiamo in casa, vorremmo guardare quel che ci piace alla TV non stare ad aspe… - mellowgrano : RT @lukas_febbo: Quando a Natale vai dai tuoi a pranzo #DPCM -