Donatore e ricevente positivi al Coronavirus | trapianto perfettamente riuscito

LaStampa : E' una prima assoluta. - solops : Eseguito il primo trapianto al mondo di fegato da donatore Covid positivo in ricevente Covid positivo, presso l’osp… - SIMO2 : RT @LDRaimondo: I #miracoli al tempo del #COVID?19 Dopo 24 ore il ricevente negativo al #Covid Mai abbandonare la #speranza #SecondLife ????… - ribelle51 : RT @ilTorineseNews: Prima volta al mondo: trapianto di fegato da donatore Covid positivo in ricevente Covid positivo - BasicLifeSupp : Molinette di Torino. Prima volta al mondo, trapiantato fegato da donatore positivo al Covid a un ricevente anch’ess… -

Per la prima volta al mondo nei giorni scorsi è stato effettuato con successo un trapianto di fegato da un donatore Covid positivo in un ricevente positivo ...18 DIC - Per la prima volta al mondo nei giorni scorsi è stato effettuato con successo un trapianto di fegato da un donatore Covid positivo in un ricevente Covid positivo, presso l'ospedale Molinette ...