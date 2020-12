DIRETTA | Decreto Natale, c’è il via libera del governo. Conte: “Il virus continua a circolare, occorre intervenire”. Tutte le misure previste (Di venerdì 18 dicembre 2020) Attesa la stretta anti-Covid-19 di fine anno: prima il vertice tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, poi tra governo e regioni e alle 18 il Consiglio dei ministri. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Orizzonte Scuola L'articolo DIRETTA Decreto Natale, c’è il via libera del governo. Conte: “Il virus continua a circolare, occorre intervenire”. Tutte le misure previste . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Attesa la stretta anti-Covid-19 di fine anno: prima il vertice trae i capi delegazione di maggioranza, poi trae regioni e alle 18 il Consiglio dei ministri. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Orizzonte Scuola L'articolo, c’è il viadel: “Il”.le

infoitinterno : Conte, stasera diretta per presentare le misure del Decreto Natale - roronacci : #DIRETTA | Decreto Natale, c’è il via libera del governo. 10 giorni di zona rossa e 4 di arancione dal 24 dicembre… - PalermoToday : Il premier Conte presenta il nuovo decreto Natale e Capodanno: la diretta - Gaebaldi : Aggiornamento CONTE IN DIRETTA ORA - LaGazzettaWeb : Decreto legge sul Natale, la conferenza stampa di Conte: la diretta -