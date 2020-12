Davvero c’è chi crede che un lombardo vaccinato valga più di un laziale? (Di venerdì 18 dicembre 2020) (foto: Getty Images)“Non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti del Lazio possa ricevere meno vaccini. Poi bisogna valutare quanto l’importanza economica del territorio. La Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese. Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una persona di un’altra parte d’Italia”. Un’affermazione del genere non solo non meriterebbe quasi di essere riportata ma neanche che le venisse attribuito un autore. Ha infatti Davvero del miracoloso che il pianeta che condividiamo con tale Angelo Ciocca, 45enne europarlamentare pavese della Lega, sia lo stesso che è riuscito a sfornare tre vaccini contro Sars-Cov-2 nel giro di dieci mesi. E che, con tutte le difficoltà di un’operazione epica, ha acceso la luce sul 2021 e su una via d’uscita dal disastro che ci circonda. C’è tuttavia una ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) (foto: Getty Images)“Non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti del Lazio possa ricevere meno vaccini. Poi bisogna valutare quanto l’importanza economica del territorio. La Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese. Quindi se si ammala unvale di più che se si ammala una persona di un’altra parte d’Italia”. Un’affermazione del genere non solo non meriterebbe quasi di essere riportata ma neanche che le venisse attribuito un autore. Ha infattidel miracoloso che il pianeta che condividiamo con tale Angelo Ciocca, 45enne europarlamentare pavese della Lega, sia lo stesso che è riuscito a sfornare tre vaccini contro Sars-Cov-2 nel giro di dieci mesi. E che, con tutte le difficoltà di un’operazione epica, ha acceso la luce sul 2021 e su una via d’uscita dal disastro che ci circonda. C’è tuttavia una ...

