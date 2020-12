Coppa Italia | ottavi di finale | date e orari delle partite in programma

Esercito : Complimenti al 1° Caporal Maggiore Marta BASSINO per la seconda vittoria consecutiva nella gara di slalom gigante i… - berlusconi : Paolo Rossi ci ha regalato il sogno più grande, portando la nostra Italia a vincere la Coppa del Mondo. Il suo sorr… - sportface2016 : #CoppaItalia | La programmazione degli ottavi di finale con tutte le date e gli orari - FiorentinaUno : COPPA ITALIA, La data ufficiale di Fiorentina-Inter, la comunicazione della Lega - - yassine13880342 : RT @CalcioFinanza: #CoppaItalia, il calendario degli ottavi di finale: date, orari e programmazione tv -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Il Messaggero

Le Aquile di Vincenzo Italiano disputeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma il 19 gennaio alle 21:15, con il match che verrà trasmesso in diretta su Rai 2. La sfida con la ...Da poco reso noto il palinesato RAI per le partite degli ottavi di Coppa Italia che si disputeranno a gennaio. La Fiorentina affronterà in gara secca l’Inter all’Artemio Franchi mercoledì 13 gennaio c ...